Calciomercato Lazio, non solo Romagnoli: gli altri obiettivi per la difesa

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non guardano solo a Romagnoli per rinforzare la difesa

Alessio Romagnoli l’obiettivo numero uno della Lazio per la difesa, ma non è l’unico rinforzo nel reparto arretrato in lista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche altri nomi sul taccuino di Tare.

Visti gli addii sicuri di Patric e Luiz Felipe e quello quasi certo di Acerbi, i biancocelesti dovranno rimpolpare la retroguardia di Sarri. E i nomi seguiti sarebbero quelli di Omeragic, 20enne dello Zurigo, Zubeldia della Real Sociedad e Kyriakopoulos del Sassuolo.