Calciomercato Lazio, Piotr Zielinski è il nome in pole per la sostituzione di Milinkovic-Savic: le ultime sul polacco

Come riferito da Alfredo Pedullà, c’è un nome in pole nel calciomercato Lazio per la sostituzione di Milinkovic-Savic.

Il profilo è quello di Piotr Zielinski, indicato da tempo da Sarri. Il polacco è un’opzione concreta a meno che non rinnovi il contratto con il Napoli in scadenza nel 2024.