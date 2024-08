Calciomercato Lazio, nome NUOVO in attacco: è LUI il classe 2005 di cui parlava Lotito. Gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi

Come riporta Il Corriere dello Sport, in casa Lazio spunta un nome nuovo per l’attacco: è quello di Enso Gonzalez. E’ il classe 2005 di cui parlava Lotito, acquistato lo scorso anno dal Wolverhampton.

Gioca con la Primavera del club inglese, ma l’anno scorso ha centrato l’obiettivo dell’esordio in Premier League. La Lazio punta sui giovani e Gonzalez potrebbe essere il colpo giusto.