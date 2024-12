Calciomercato Lazio, caccia aperta al centrocampista. Tre nomi sulla lista di Fabiani: ecco la situazione

Calciomercato Lazio, ecco i nomi sulla lista di Fabiani. Gli ultimi aggiornamenti in vista di gennaio

Baroni è rimasto con pochi uomini a centrocampo, il tecnico della Lazio necessita di uno o forse due centrocampisti nuovi. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito ha bisogno di liberarsi di alcuni stipendi e non basterebbe la cessione di Akpa-Akpro al Monza.

E’ per questo che Fabiani sta cercando profili in prestito con diritto di riscatto per rinforzare la mediana. Tra i nomi attenzionati dal DS biancoceleste ci sono: Belahyane del Verona, Atangana del Reims e Casadei del Chelsea, che sono quelli più caldi.