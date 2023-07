Calciomercato Lazio: guaio Kerkez, c’è una complicazione inattesa per il terzino dell’AZ Alkmaar

Come rivelato dal portare francese FootMercato il Nizza si sarebbe inserito nella corsa a Milos Kerkez, terzino dell’AZ Alkmaar per cui il calciomercato Lazio resta in pole.

I biancocelesti hanno già l’accordo con il laterale classe 2003 e hanno dalla loro la carta Champions. Tuttavia l’affare non è ancora chiuso.