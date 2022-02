Calciomercato Lazio, niente rinnovo per Strakosha: Ospina in prima linea

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: Strakosha non rinnoverà con i biancocelesti che potrebbero così virare su Ospina del Napoli

In vista della prossima stagione, la Lazio dovrà rinnovare anche il reparto portieri. Strakosha è in scadenza e non rinnoverà, mentre per Reina, che ha anche lui un contratto fino a giugno, c’è possibilità del rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa.

E così, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Lazio potrebbe virare su David Ospina che lascerà il Napoli a fine stagione. Tutto, però, dipenderà dal futuro in panchina di Sarri.