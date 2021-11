Calciomercato Lazio: il Newcastle vuole Strakosha, le ultime

In casa Lazio tiene banco la questione rinnovo di Strakosha. Non è esclusa la sua partenza a fine stagione con il Newcastle interessato

Addio a fine stagione? In casa Lazio tiene banco la questione rinnovo di Strakosha. Così come riporta la consueta rassegna stampa del Corriere dello Sport, l’accordo per il proseguimento sembra essere lontano con un futuro che potrebbe essere in Premier League.

Il Newcastle lo vuole e sta spingendo per portarlo dalla propria facendo leva proprio sul fatto di aver perso ormai alla Lazio il ruolo da titolare. Dopo quasi dieci anni insieme, le strade dell’albanese e della Lazio potrebbero dividersi.