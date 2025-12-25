Calciomercato Lazio: addio Tavares, ipotesi Netz. Il Gladbach apre ad un suo addio: «Se arriverà un’offerta per Netz in inverno, la valuteremo»

Calciomercato Lazio: addio Tavares, ipotesi Netz. Il Gladbach apre ad un suo addio? Le parole del direttore sportivo tedesco Schroder

Il futuro di Luca Netz resta in bilico e le parole che arrivano dalla Germania aprono scenari interessanti anche per la Lazio. A fare chiarezza è stato direttamente Rouven Schröder, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, che ha commentato senza chiusure la situazione contrattuale del terzino sinistro classe 2003.

«Se arriverà un’offerta per Netz in inverno, la valuteremo. Per noi potrebbe essere un’opportunità di fare cassa a gennaio. In alternativa, non abbiamo problemi ad aspettare l’estate», ha spiegato Schröder, lasciando intendere come il club tedesco sia pronto a considerare una cessione già nella prossima sessione di mercato. Un passaggio chiave, soprattutto alla luce della scadenza del contratto del giocatore fissata per giugno, che rende il dossier particolarmente delicato per il Gladbach.

Le parole del dirigente confermano dunque che Netz non è considerato incedibile. Il club tedesco è consapevole del rischio di perderlo a parametro zero e, proprio per questo, non esclude di monetizzare già a gennaio qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. Una posizione pragmatica che apre una finestra temporale precisa per i club interessati, chiamati a muoversi con anticipo se vogliono evitare aste estive.

In questo contesto si inserisce l’interesse della Lazio, che sta valutando interventi sulla corsia mancina. L’eventuale partenza di Nuno Tavares, sempre più vicino all’Al Ittihad allenato da Sérgio Conceição, renderebbe necessario un innesto rapido e affidabile. Netz, per età, caratteristiche e sostenibilità economica, risponde a questo identikit.

Nel corso della stagione il terzino tedesco ha collezionato 13 presenze e un assist, confermandosi una risorsa utile nelle rotazioni del Gladbach. Ora il suo futuro dipende dalle offerte che arriveranno sul tavolo di Schröder: gennaio resta una possibilità concreta, l’estate un’alternativa già scritta. La Lazio osserva, consapevole che lo spiraglio aperto dal club tedesco potrebbe trasformarsi presto in una vera occasione di mercato.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora