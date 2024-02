Calciomercato Lazio, nessuno in Serie A come l’obiettivo biancoceleste: il record negativo dell’attaccante

Brutto record negativo per Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Empoli, ma obiettivo dichiarato del calciomercato Lazio.

Come riportato da Opta, l’attaccante ha effettuato 52 conclusioni in questo campionato; dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile) in una stagione intera di Serie A, nessun attaccante ha effettuato così tante conclusioni tra quelli rimasti a secco di gol.