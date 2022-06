Calciomercato Lazio, nessuna offerta per Milinkovic: permanenza possibile

Calciomercato Lazio, per Milinkovic mancano offerte concrete: l’opzione permanenza si alza sensibilmente per la gioia di Sarri

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora alla Lazio. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, per il centrocampista serbo non sono arrivate offerte concrete dopo quella da 55 milioni del Manchester United (rispedita al mittente da Lotito).

Nonostante la scadenza fissata a giugno del 2024, la quale consiglierebbe alla Lazio una cessione in questa finestra di mercato per non rischiare di perderlo a zero tra due anni, Lotito non vuole abbassare le richieste: servono 70 milioni. Il centrocampista ha rifiutato il rinnovo annuale, sta bene alla Lazio ma punta al grande salto. Ad oggi il desiderio sembra poter rimanere tale.