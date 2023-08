Luis Alberto, punizione pesante: multa in arrivo per lo spagnolo. E poi...

Calciomercato Lazio, per Luis Alberto prevista una pesante multa dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi. E c’è dell’altro

Come riportato dal Corriere dello Sport, la bravata perpetrata da Luis Alberto, ammutinatosi prima della partenza per Birmingham, costerà cara allo spagnolo.

Nonostante le scuse accettate dalla squadra, al Mago verrà comminata una multa da 40.000 euro come stabilito dall’accordo collettivo. Inoltre sono ora in discussione i gradi di vice-capitano: la decisione di Sarri in questo senso potrebbe essere revocata.