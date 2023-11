Calciomercato Lazio, mugugni di un giocatore dallo spogliatoio: chiede la cessione a gennaio? Le ultime

Inizia a guardare a quello che sarà il mercato di gennaio la Lazio di Maurizio Sarri, che dovrà anche non sottovalutare alcuni mugugni presenti nello spogliatoio biancoceleste.

Come riporta Il Messaggero, Luca Pellegrini, arrivato in estate, non sarebbe contento del minutaggio finora ottenuto. Si potrebbe valutare la cessione a gennaio per il terzino.