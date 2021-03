Calciomercato Lazio, per la porta si pensa a Montipò

Strakosha in bilico, la Lazio pensa ad un nuovo portiere. Montipò è il nome che rimbalza nelle ultime ore per i pali biancocelesti

Il futuro di Strakosha è in bilico. Il portiere non riesce a ritrovare la continuità in questa stagione: il Covid prima e i problemi fisici dopo, hanno minato il percorso del ragazzo con la maglia della Lazio. L’arrivo di Reina, inoltre, ha messo in discussione l’albanese la cui permanenza, adesso, non è così scontata.

Thomas potrebbe lasciare la Lazio e, oltre a rappresentare un’importante plusvalenza per la società, permetterebbe l’arrivo di uno nuovo prospetto: Lorenzo Montipò. Come riportato da Il Messaggero, l’estremo difensore del Benevento sta dando affidabilità a Pippo Inzaghi dimostrandosi pronto per il salto di qualità. E chissà, magari il grande passo potrà farlo proprio con Simone…