Calciomercato Lazio, Tare: «Offerta dell’Inter per Milinkovic? Penso che…»

Milinkovic è stato l’uomo dell’estate. L’Inter vorrebbe tentara il colpaccio, ma il ds della Lazio Igli Tare ha pochi dubbi…

Il gong della fine del mercato sta per suonare e Milinkovic Savic è ancora un giocatore della Lazio. Sorride Inzaghi, sorridono i tifosi, chi non sorride è l’Inter. La notizia che il club nerazzurro avrebbe preparato l’assalto al gigante serbo si è diffusa in breve tempo, ma tutto sarebbe successo solo dopo la cessione di Icardi. Il più noto degli effetto domino: incassare per poter investire. Tancredi Palmeri – esperto di calciomercato – ha pungolato il ds Tare sulla questione, raccontando tutto con un tweet: «Ho appena chiesto a Tare: ‘Ma se l’Inter vende Icardi e si presenta con una offerta di 74 milioni di € per Milinkovic-Savic, è troppo tardi?’ Tare: ‘Penso di sì’».