Calciomercato Lazio, Milinkovic a scadenza? Lotito gli ha detto una cosa alla luce del probabile mancato rinnovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport l’addio di Sergej Milinkovic-Savic nel prossimo calciomercato Lazio si fa sempre più probabile visto che la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo.

Tuttavia Lotito ha già fatto sapere a lui e al suo agente Kezman che non ha nessuna intenzione di svendere il giocatore… 35-40 milioni. Una cifra minima senza la quale il presidente sarebbe persino disposto a lasciarlo partire a zero nell’estate 2024. Intanto su serbo sembrerebbe essersi raffreddata la Juve, mentre circolano rumors su un interesse de Napoli. In Inghilterra pronte Arsenal e Newcastle.