Calciomercato Lazio, dalla Francia sicuri: il Psg torna a puntare Milinkovic

Calciomercato Lazio, dalla Francia torna vivo l’interesse del Psg per Milinkovic ma sotto i 100 milioni non si tratta

Non sarà facile strappare il Sergente Milinkovic alla Lazio anche se il Psg ci proverà in tutti i modi. Dalla Francia infatti arrivano notizie a conferma del fatto che il ds Leonardo stia per tornare alla carica per il biancoceleste.

Secondo quanto riportato da le10sport.com, il club francese dovrà prima risolvere alcuni contratti, come quello di Icardi e Thiago Silva, e poi potrà pensare alla trattativa per il gioiello della Lazio. L’unica certezza è che non ci sarà nessuno sconto: 100 milioni è la base d’asta da cui si parte anche se il Psg vorrebbe chiudere l’accordo a circa 60/70 milioni.