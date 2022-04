Milinkovic, Pedullà: «Forte interesse del Manchester, 70 mln base d’asta»

Alfredo Pedullà ha confermato il forte interesse del Manchester United per Milinkovic, aggiungendo che sarà un gioco al rialzo

Il campionato si avvicina alla fine e le notizie di mercato impazzano. Milinkovic è il solito protagonista: PSG, Manchester Unites, Juve… Le candidate per il serbo sono agguerite. Lotito sa benissimo di avere un gioiello tra le mani e l’ultima volontà è quella di svenderlo al primo offerente, per questo ha fissato una base d’asta: si accettano offerte solo da 70 milioni in su.

A confermare le cifre è il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà che, su Twitter, ha ripreso un titolo de La Gazzetta dello Sport e aggiunto: «Milinkovic, Juve, Pogba, Manchester Utd: la giostra parte con 70 milioni. Conferme sul forse interesse United del 17 aprile: sarà asta».