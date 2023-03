Calciomercato Lazio: Milinkovic vuole fare due regali prima di andarsene. Il centrocampista serbo vuole lasciare un bel ricordo

Secondo Il Messaggero il futuro di Sergej Milinkovic-Savic nel calciomercato Lazio sarebbe ormai segnato.

A fine anno il serbo andrà via con un’offerta da 40 milioni, che l’agente Kezman ha promesso a Lotito ma Milinkovic deve lasciare in dote almeno un altro ricordo, rispetto alla sua versione attuale, e la conquista del post in Champions.