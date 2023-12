Calciomercato Lazio, una big pronta a prendere Felipe Anderson già a gennaio. Colpo di scena

Calciomercato Lazio, il Milan pianifica l’assalto a Felipe Anderson già per gennaio: pronta l’offerta a Lotito

Clamorosa indiscrezione lanciata da Repubblica Roma sul calciomercato Lazio di gennaio.

Il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta a Lotito per Felipe Anderson. Il brasiliano resta in scadenza di contratto il prossimo giugno e nonostante le rassicurazioni dell’agente, che continua a dare priorità ai biancocelesti, per il prolungamento è tutto fermo. Sull’ex Porto ci sono anche Juve e Napoli ma solo a zero per l’estate.