Calciomercato Lazio, il Milan insiste per Milinkovic: Pioli lo vuole per un motivo

Calciomercato Lazio, il Milan insiste per Milinkovic-Savic: il Sergente è una precisa richiesta di Stefano Pioli

Pioli sogna Milinkovic-Savic. Per il suo Milan, il tecnico penserebbe al giocatore della Lazio, che ha già allenato tra il 2015 e nel 2016 proprio nella Capitale. Milinkovic-Savic sarebbe il giocatore perfetto per questo Milan, perché con gli anni è diventato ciò che Pioli voleva: completo.

Nel Milan di Pioli, Milnkovic-Savic potrebbe ancora reinventarsi Da mezzala di inserimento con Sarri passarebbe alla trequarti, posizione centrale, di Pioli. Un ruolo che non è nuovo, dato che lo ha già ricoperto agli inizi della sua esperienza in biancoceleste e perché gioca in quel ruolo con la Serbia.

Così, più che quella di Diaz e De Ketelaere, Milinkovic-Savic prenderebbe l’eredità di Kessié. Con la possibilità per Pioli, nel caso in cui avesse un’ala in rosa, di spingere anche con il 4-3-3.