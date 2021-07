Calciomercato Lazio, il Milan ci prova per Luis Alberto: i dettagli

Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Lazio: il nome caldo in uscita è quello di Luis Alberto, finito nel mirino del Milan

La Lazio continua a lavorare sul fronte calciomercato senza sosta: dopo aver portato a Roma Felipe Anderson, Hysaj e Kamenovic, il club biancoceleste adesso potrebbe concentrarsi su alcune operazioni in uscita. Un affare che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni è quello per l’addio di Luis Alberto.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fantasista spagnolo, arrivato solamente ieri ad Auronzo di Cadore per il ritiro, sarebbe intenzionato a lasciare la Capitale e sarebbe finito nel mirino del Milan. Il presidente Lotito avrebbe chiamato il collega rossonero Gazidis per assicurarsi l’estraneità milanista alla situazione: tuttavia, l’interesse per il Mago da Milanello non è mai stato un mistero. Il club lombardo, però, non è intenzionato a spendere i 60 milioni richiesti dalla Lazio e potrebbe offrire uno scambio alla pari con Rafael Leao. Il ds Tare non sembra disposto ad accettare questo tipo di operazione e preferirebbe un’altra contropartita: si tratta di Alexis Saelemaekers, a cui verrebbe aggiunto un conguaglio economico. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.