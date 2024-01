Calciomercato Lazio, messo nel mirino l’erede di Felipe Anderson: dal Messico ne sono sicuri. Le ultimissime

Il nome di Felipe Anderson è tra i più caldi in questi prima giorni di calciomercato. Dal futuro dell’esterno brasiliano dipendono anche i movimenti in entrata della Lazio. Non ci sono passi in avanti per il rinnovo che sembra sempre più un miraggio. L’ombra dell’addio a parametro zero si avvicina e la Juve ha già sondato il terreno. Nel frattempo è arrivata anche la prima offerta dall’Arabia Saudita. L’Al Shabab ha messo sul piatto 15 milioni rispediti subito al mittente. E il club capitolino si guarda intorno e pianifica il futuro. Dal Messico arriva la voce che la società biancoceleste avrebbe già messo nel mirino l’erede del brasiliano.

Come riporta il portale El Futbolero Mexico, è forte l’interesse per Cesar Huerta, nome già accostato alla Lazio negli ultimi giorni della sessione estiva. Huerta è uno delle rivelazioni di questi ultimi anni in Patria. Milita nel Pumas di cui è diventato leader e trascinatore. Otto gol e un assist in quindici presenze quest’anno nella massima serie messicana. Ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è pronto per il grande salto europeo. La Lazio lo monitora a distanza, l’addio a fine stagione di Felipe può essere il via libera per affondare il colpo.