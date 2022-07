Pedullà: «Maximiano è forte. Ilic resta un pallino di Sarri mentre Mertens...»

Alfredo Pedullà – dal salotto di Sportitalia – ha parlato dei possibili affari della Lazio legati ad Ilic e Mertens: le parole

In diretta dal salotto di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sui nuovi acquisti della Lazio, soffermandosi sulle operazioni legate a Ilic e Mertens. Le sue parole:

«Maximiano, Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic, in più la Lazio ha preso anche Gila per la difesa. Ha fatto tre operazioni per quel reparto, più i portieri sono cinque. Maximiano è un portiere forte e di prospettiva, sicuramente un investimento. Lo voleva anche il Napoli. Provedel è l’altra soluzione con Falcone verso lo Spezia.

Adesso c’è anche Luis Alberto in formazione, ma il pallino di Sarri è Ilic. Da capire se si farà a prescindere o si aspetterà l’uscita del centrocampista. Mertens? Fin quando ci sarà una possibilità di palrare con De Laurentiis e rimanere al Napoli, non parlerà con nessun altro».