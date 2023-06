Calciomercato Lazio, porte girevoli: via Maximiano, dentro Audero?

Calciomercato Lazio, Maximiano è stato bocciato da Sarri: come vice Provedel bloccato Audero della Sampdoria. Le ultime

Porte girevoli in casa Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, Maximiano è stato bocciato dallo staff tecnico di Sarri ed è sul mercato per una cessione che sarebbe utile anche per migliorare l’indice di liquidità entro il 30 giugno.

Lotito chiede 10 milioni di euro: sull’ex Granada è forte il Nottingham Forest che lo aveva già cercato a gennaio. Nel caso in cui la cessione si dovesse concretizzare, a Formello è pronto a sbarcare Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria appena retrocessa.