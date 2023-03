Calciomercato Lazio, Maximiano in bilico: c’è un nome in pole

Calciomercato Lazio, Maximiano resta in bilico: in caso di addio il nome di Emil Audero della Sampdoria resta in pole

Come riferito da Il Messaggero, resta in bilico il futuro di Maximiano alla Lazio. Il portiere ex Granada potrebbe fare le valige in estate non avendo convinto Sarri e lo staff tecnico.

Per il calciomercato Lazio il nome in pole come nuovo vice Provedel è quello di Emil Audero della Sampdoria, per il quale ci sono stati già alcuni contatti.