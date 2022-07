Maximiano Lazio, affare fatto: cifre e dettagli del trasferimento

Maximiano alla Lazio, affare fatto! Ecco cifre e dettagli del trasferimento del portiere in biancoceleste. Le ultime

Altro giorno, altro acquisto per la Lazio di Sarri che è assoluta protagonista sul mercato in questo inizio luglio. Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe stata trovata la quadra tra Granada e Lazio per il trasferimento di Luis Maximiano a Roma.

Si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà Maximiano in biancoceleste a titolo definitivo per 10 milioni di euro più bonus. Il portiere è atteso a Roma nei prossimi giorni.