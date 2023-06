Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo sempre più vicino. Ulteriori contatti nella notte col Santos. La prima scelta per il ruolo di vice Immobile rimane lui

Come riporta il Corriere dello Sport, la prima scelta di Sarri per il ruolo vice Immobile rimane Marcos Leonardo per cui non sembrano esserci chiusure imminenti, anche se i rapporti sembrano essersi intensificati.

Ci sarebbero stati ulteriori contatti tra Lazio e Santos nella nottata. Lotito offrirebbe per il giocatore 10-12, Rueda ne vuole 15. Nel Paese sudamericano ci sono voci contrastanti, tra chi afferma che ormai l’operazione sta per concludersi positivamente e chi ancora vede le parti lontane.