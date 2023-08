Calciomercato Lazio, stallo con il PAOK per Marcos Antonio: il problema è la formula

Calciomercato Lazio, è stallo con il PAOK Salonicco per la cessione di Marcos Antonio: il problema è la formula

Marcos Antonio resta il nome più caldo in uscita del calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport però, al momento la trattativa con il PAOK Salonicco è in stallo.

I greci hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Lotito ne chiede 9 e soprattutto vuole l’obbligo di riscatto. I dialoghi proseguiranno anche nella giornata di oggi.