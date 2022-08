Marchetti: «Siviglia molto freddo su Luis Alberto»

L’esperto di calciomercato, Luca Marchetti, ha detto la sua sull’ipotetico addio di Luis Alberto

Sono giorni febbrili per il calciomercato della Lazio. La società è pronta a mettere a segno altri colpi in entrata, ma nel frattempo lavora anche sulle uscite. Tra i candidati alla partenza c’è anche Luis Alberto, di cui ha parlato Luca Marchetti per TMW:

«Io credo che sia più Luis Alberto a voler andar via piuttosto che una volontà di Sarri, che non lo ha accantonato lo scorso anno. Con l’arrivo di Vecino si chiudono gli spazi, la prima cosa a cui ho pensato quando ho visto l’uruguaiano è dove andrà Luis Alberto? Al momento però il Siviglia è molto freddo sullo spagnolo».