Castellanos-Lazio, slittano i tempi dell’arrivo? Cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, rischiano di slittare i tempi dell’arrivo di Castellanos nel ritiro di Auronzo: manca il visto

Come riporta Il Messaggero, dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, Taty Castellanos, primo acquisto del calciomercato Lazio, è tornato in Spagna.

Il ragazzo non può ancora raggiungere Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste, per la mancanza del visto le cui pratiche burocratiche rischiano di far saltare al nuovo vice Immobile tutto il ritiro. La Lazio conta di risolvere la pratica entro il week-end, al massimo per lunedì prossimo. Gli agenti del calciatore sono più scettici. L’affare non è comunque in discussione.