Calciomercato Lazio, Maiorca in ansia per Muriqi: cosa succede

Calciomercato Lazio, tante squadre bussano alla porta del Maiorca per Muriqi: un aspetto spaventa il club spagnolo

Come riferito da Elgoldigital, il calciomercato Lazio potrebbe presto incrociare di nuovo le sue strade con quelle di Vedat Muriqi.

L’attaccante kosovaro ha realizzato 13 gol in Liga in 31 presenze attirando l’attenzione di tantissimi club che hanno bussato alle porte del Maiorca. Il club spagnolo è però spaventato dal 45% che spetta alla Lazio in caso di rivendita. Per questo non verranno prese in considerazione offerte al di sotto dei 20 milioni di euro.