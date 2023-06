Calciomercato Lazio, Luis Alberto vuole rimanere: contatti con la dirigenza per il rinnovo. Da parte del giocatore c’è l’intenzione di legarsi al club capitolino

Come riporta TMW, Luis Alberto vuole rimanere alla Lazio. I contatti fra la dirigenza e il giocatore stanno andando avanti per capire se c’è margine per un eventuale rinnovo, da parte di Luis Alberto c’è l’intenzione di legarsi al club capitolino a patto che l’ingaggio sia soddisfacente.

La richiesta è superiore ai 3 milioni di euro, arrivando intorno ai 3,7 milioni con bonus facili, oltre i 4 in caso di vittorie di squadra. La scadenza è fissata adesso al 30 giugno del 2025, mentre l’asticella verrebbe spostata fino al 2027, quando il giocatore avrà 35 anni.