Calciomercato Lazio: Luis Alberto e Milinkovic via insieme? I sostituti chiesti da Sarri per compensare la partenza dei due big

Secondo Il Messaggero nell’ultimo vertice tra Lotito e Sarri per il calciomercato Lazio era stata prevista la partenza di Milinkovic e la permanenza di Luis Alberto. L’idea è ancora quella ma l’offerta dal Qatar ha rimischiato le carte.

Una rivoluzione parziale in mediana potrebbe portare Zielinski o Gedson Federnades perché Loftus-Cheek è ormai più vicino a Milano. Nel caso in cui dovesse però uscire anche Luis Alberto, Sarri sogna di inserire anche Frattesi lì in mezzo.