Calciomercato Lazio, Luis Alberto apre al Cadice ma Lotito fa muro

Calciomercato Lazio, nuova pretendente per quanto riguarda Luis Alberto: il Cadice vuole riportare il Mago a casa

Si arricchisce di un nuovo capito la vicenda legata al futuro di Luis Alberto. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il Mago nelle ultime ore avrebbe aperto all’ipotesi Cadice, squadra che milita al penultimo posto della Liga spagnola in piena zona retrocessione. Per Luis Alberto, nato proprio in provincia di Cadice, sarebbe un vero e proprio ritorno a casa.

La volontà delle parti però si scontra con la ferma intenzione di Claudio Lotito di non cedere il numero 10 per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. La Lazio infatti dovrebbe corrispondere il 25% della cifra al Liverpool e inoltre avrebbe bisogno dei fondi necessari per sferrare l’assalto a Ilic, mezzala del Verona indicata da tempo da Sarri come perfetto innesto per il centrocampo. Il Cadice al momento vorrebbe impostare l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. La pista ad oggi sembra particolarmente complicata.