Calciomercato Lazio, Lotito vuole acquistare un altro attaccante a gennaio: ecco chi ha in mente. I dettagli

Come riporta il Corriere della Sera, la Lazio ha investito 101 milioni questo grazie alla partecipazione alla Champions League che ha permesso di acquistare dei cotitolari.

Lotito racconta anche di come volesse acquistare un altro attaccante, Greenwood che è poi finito al Getafe, ma che l’operazione non è andata in porto perché in Italia il mercato ha chiuso alle 20 mentre all’estero a mezzanotte o addirittura giorni dopo. Vedremo se a gennaio il presidente affonderà il colpo per l’attaccante.