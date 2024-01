Calciomercato Lazio, Lotito vuole accontentare Sarri. Ecco le condizioni sulla situazione di mercato

Sembra convinta a muoversi sul mercato la Lazio, con Lotito e Fabiani al lavoro per cercare qualche rinforzo di qualità, soprattutto in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste è al lavoro per trovare una mezzala da regalare a Sarri, in caso di condizioni precarie di Luis Alberto e un probabile addio di Kamada. L’intervento non sarà rapido, ma potrebbe muoversi qualcosa, dopo la Supercoppa.