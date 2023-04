Calciomercato Lazio, Lotito insiste con Sarri per un centrocampista

Calciomercato Lazio, Lotito continua a proporre il nome di Uribe a Sarri per il centrocampo della prossima stagione: le ultime

Come riferisce Il Messaggero, Claudio Lotito continua a proporre a Maurizio Sarri il nome di Uribe, centrocampista del Porto in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, per il prossimo calciomercato Lazio.

Il colombiano potrebbe sostituire Marcos Antonio e alzare la competitività e l’esperienza del reparto.