Calciomercato Lazio, Lotito alla squadra: «Chi pensa di andare via deve prima…»

Calciomercato Lazio, Lotito chiaro con la squadra: anche chi ha deciso di andare via deve dare tutto fino al termine della stagione

Clima agitato in casa Lazio dopo la doppia sconfitta con Torino e Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Claudio Lotito, recatosi a Formello, è stato chiaro con la squadra anche in vista del prossimo calciomercato:

«Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine».