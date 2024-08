Calciomercato Lazio, Lotito STREGATO! Vuole QUESTO talento a Formello, l’OFFERTA è sul tavolo

Calciomercato Lazio, Lotito stregato da Diao del Betis Siviglia: pronta l’offerta sul tavolo per il talento del 2005

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a seguire molto da vicino Diao, esterno classe 2005 che ha stregato Lotito.

Il Betis sa bene le potenzialità del suo gioiello nato in Senegal, per questo gli ha fatto firmare un contratto sino al 2027 con tanto di clausola da 30 milioni di euro. Per assicurarselo ne servirebbero almeno 15, investimento che renderebbe col passare del tempo visto il grande talento di Diao e che non porterebbe a tagli di lista.