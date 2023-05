Calciomercato Lazio: Lotito riflette su Kulusevski-Berardi. Il patron deve scegliere tra le diverse ipotesi

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il Presidente della Lazio, Lotito deve scegliere se investire 25-30 milioni per l’attaccante del Sassuolo, Berardi, oppure virare su Kulusveski accettando l’offerta della Juve per Milinkovic che prevede l’inserimento di Kulusevski come contropartita.