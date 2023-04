Calciomercato Lazio, Lotito gela il PSG col rinnovo: 50 milioni o nulla. Il presidente alza le barricate per il suo top player

Come riporta Il Messaggero il calciomercato Lazio non ha nessuna intenzione di privarsi di Mattia Zaccagni in estate.

Comprato a 7 milioni, Zaccagni ora ne vale addirittura 50 per Lotito, che ha già trovato l’accordo per il rinnovo. Per l’ala sinistra c’è l’adeguamento di stipendio sino al 2027, passerà dagli attuali 1,8 a 3 milioni netti l’anno. Richieste accontentate per allontanare subito le sirene del Psg e proseguire un matrimonio felice e fruttuoso. Dopo la firma di Cataldi, è attesa quella di Zaccagni a stretto giro.