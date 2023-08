Calciomercato Lazio: Lotito placa così l’ira di Sarri. Gli ha promesso un rilancio per lui, grande obiettivo del tecnico biancoceleste

Come scrive Il Messaggero Maurizio Sarri ha dato il via libera all’operazione Sow dopo aver ricevuto la promessa che sarebbero stati fatti altri tentativi per Ricci sino all’ultimo.

La strategia del calciomercato Lazio era far sapere al Torino di non avere più bisogno urgente di un vertice basso affinché Cairo non potesse tirare sul prezzo (25 milioni) all’infinito. Lotito sinora si è spinto a 15 milioni più 5 di bonus, ora vuole aumentare la parte fissa a 20 per chiudere il cerchio.