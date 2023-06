Calciomercato Lazio, decisione presa su Milinkovic: Lotito chiaro col giocatore

Calciomercato Lazio, Lotito chiaro con Milinkovic e Kezman: senza offerte da 40 milioni il serbo resterà in scadenza

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è stato chiaro con Kezman e Milinkovic-Savic, nome di punta del calciomercato Lazio.

In un recente contatto il patron ha ribadito di voler accettare solo offerte da 40 milioni di euro possibilmente solo cash: in mancanza di proposte di questo tipo Milinkovic rimarrà alla Lazio in scadenza di contratto nel 2024., consumando dunque l’addio a zero tra 12 mesi.