Calciomercato Lazio, Lotito ci pensa: torna un vecchio pallino di Sarri per l’attacco. Le ultime sulla situazione

Come si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio sembrerebbe aver puntato un vecchio pallino di Sarri per quanto riguarda l’attacco, ovvero Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli.

Il cholito ha passato il capodanno nella Capitale e sembra non aver più niente da dire in Campania. Se non dovesse accettare altro tipo di offerte, l’ipotesi di vederlo arrivare in biancoceleste salirebbe, anche se i campioni d’Italia non vorrebbero liberarsi nell’immediato.