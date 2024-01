Calciomercato Lazio: Lotito chiede una cifra altissima per un giocatore. Ecco la sua richiesta

Calciomercato Lazio: Claudio Lotito non vuole lasciar partire un giocatore, per questo chiede una cifra altissima

Per Il Corriere dello Sport Lotito non vorrebbe perdere a zero Felipe Anderson ma non lo farà neanche partire a gennaio.

Per il brasiliano la richiesta per farlo partire oggi è di 25 milioni di euro, una cifra altissima considerando che il giocatore è in scadenza di contratto. Il presidente è convinto di poter portare il brasiliano al rinnovo del contratto con la Lazio e per questo non lo vorrebbe far partire. Intanto Felipe si sta guardando intorno ma avrebbe già un’intesa con la Juve.