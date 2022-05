Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek e Bourigeaud i preferiti di Tare

Calciomercato Lazio, Loftus-Cheek e Bourigeaud i nomi in pole per il centrocampo: Tare al lavoro per l’erede di Milinkovic-Savic

La Lazio comincia a pianificare il prossimo mercato estivo nonostante permanga ancora l’incertezza su quante e quali competizione europee giocheranno i biancocelesti (tra Europa League e Conference League c’è una certa differenza economica).

Tuttavia, come riferisce Il Tempo, le grandi manovre per individuare l’erede di Milinkovic-Savic sono già partite. I due nome in pole sul taccuino di Tare sono quelli di Loftus-Cheek e Bourigeaud. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024, è stato rilanciato da Tuchel nell’ultimo periodo. Il problema potrebbe essere rappresentato dall’alto ingaggio: sono circa 4 i milioni di euro percepiti dal centrocampista.

Per quanto riguarda Bourigeaud, quest’anno pur essendo una mezz’ala ha giocato da esterno destro con ottimi numeri, ha il contratto in scadenza nel 2023 e viene valutato 15 milioni di euro: Tare punta ad un forte sconto. Infine, occhio al nome di Dendoncker del Wolverhampton , in scadenza a giugno del 2023. il mediano è un pallino del DS albanese già dai tempi dell’Anderlecht.