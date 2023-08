Calciomercato Lazio, Lloris: trattativa in stallo. Avanza il profilo di un altro portiere come vice Provedel. I dettagli sulla situazione

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, non ci sarebbero sviluppi sul fronte Lloris per la Lazio, che come vice Provedel starebbe monitorando anche il profilo di Sepe. Di seguito il tweet: