Calciomercato Lazio, l’Inter piomba su pallino di Sarri per il centrocampo: vicino il suo arrivo in nerazzurro

Come riportato da Gianluca di Marzio, l‘Inter sarebbe interessata a portare a Milano un vecchio pallino di Maurizio Sarri per il centrocampo, ovvero Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo.

Il tecnico della Lazio lo ha seguito per molto tempo, affermando anche come fosse un giocatore molto gradito per il suo calcio.