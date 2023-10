Calciomercato Lazio, l’ex Pedro Neto vicino alla Premier League: i dettagli sulla trattativa

Come riportato dal The Mirror, ci sarebbe l’interesse di un club di Premier su Pedro Neto, ex giocatore della Lazio.

Le buone prestazioni con il Wolverhampton avrebbero suscitato l’interesse dell’Arsenal sul giocatore portoghese.