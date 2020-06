Calciomercato Lazio, Leonardo su Milinkovic: «Nessuna offerta fatta»

Il DS del Paris Saint-Germain si è esposto sul mercato parlando anche della possibile trattativa per Milinkovic della Lazio

Anche quest’anno Milinkovic è uno dei giocatori più desiderati dai club europei. Nonostante sia slittata la finestra del calciomercato a settembre, il centrocampista della Lazio rimane il desiderio di molti club. Il più attivo al momento sembrerebbe il Paris Saint-Germain.

Il DS Leonardo ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche degli obiettivi di mercato. Ecco le parole riportate dall’ANSA: «Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni, e non troppo costose – le sue parole -. Con piccoli ritocchi, a dispetto delle partenze, il livello del nostro organico resterà competitivo. Molti nomi circolano attorno a quello del PSG, ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L’interruzione è stata brutale, penso siamo ancora in questa prospettiva».